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Опубликовано видео нового пожара в Бейруте 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Бейруте снова произошел пожар, на этот раз там загорелся недостроенный торговый центр, расположенный в крупнейшем коммерческом районе ливанской столицы.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные. На опубликованных в Сети кадрах видно, как многоэтажное здание заливают водой. О пострадавших информации нет.
Напомним, что на прошлой неделе в Бейруте тушили склад с покрышками. По некоторым сведениям, возгорание возникло в результате поджога мусора. А 4 августа в порту города прогремел мощный взрыв, который разрушил здания в близлежащих кварталах.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары , Бейрут
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