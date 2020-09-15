Опубликовано видео нового пожара в Бейруте 

Бейруте снова произошел пожар, на этот раз там загорелся недостроенный торговый центр, расположенный в крупнейшем коммерческом районе ливанской столицы.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. На опубликованных в Сети кадрах видно, как многоэтажное здание заливают водой. О пострадавших информации нет.

Напомним, что на прошлой неделе в Бейруте тушили склад с покрышками. По некоторым сведениям, возгорание возникло в результате поджога мусора. А 4 августа в порту города прогремел мощный взрыв, который разрушил здания в близлежащих кварталах.