Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео 

Посетитель столичного супермаркета забыл там ручную гранату. Мужчина зашел в магазин на северо-востоке Москвы после одиннадцати вечера с желанием приобрести алкогольный напиток.

Он выбрал приглянувшуюся ему бутылку с горячительным и отправился на кассу. Там ему сообщили, что по действующим правилам продажа алкоголя после 23.00 запрещена. Но покупатель не стал отчаиваться и решил распить спиртное, не отходя от кассы.

В итоге буйного мужчину вывели из магазина, а после этого на одной из полок торгового заведения была обнаружена ручная граната. Забывчивый покупатель, впрочем, вернулся, чтобы забрать свое имущество, но персонал супермаркета уже вызвал полицию и вывел всех людей на улицу. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.