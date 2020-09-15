Экс-чиновник напал на россиянку с шилом

Экс-чиновник задержан за покушение на убийство в Санкт-Петербурге . Сергей Баркан сейчас находится в СИЗО

По информации РЕН ТВ, 14 сентября подозреваемый напал на 41-летнюю женщину у жилого дома. Злоумышленник ударил её шилом и скрылся с места происшествия.

Нападавший ранее занимал должность замначальника отдела по неформальным молодёжным движениям Центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодёжной политике и связям с общественностью правительства Петербурга

Известно, что в 2000 году он был условно осуждён на 5 лет и 6 месяцев за покушение на мошенничество и незаконный сбыт огнестрельного оружия.