Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Экс-чиновник задержан за покушение на убийство в Санкт-Петербурге 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Экс-чиновник напал на россиянку с шилом
Фото: РИА Новости
Экс-чиновник задержан за покушение на убийство в Санкт-Петербурге. Сергей Баркан сейчас находится в СИЗО.
По информации РЕН ТВ, 14 сентября подозреваемый напал на 41-летнюю женщину у жилого дома. Злоумышленник ударил её шилом и скрылся с места происшествия.
Нападавший ранее занимал должность замначальника отдела по неформальным молодёжным движениям Центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодёжной политике и связям с общественностью правительства Петербурга.
Известно, что в 2000 году он был условно осуждён на 5 лет и 6 месяцев за покушение на мошенничество и незаконный сбыт огнестрельного оружия.
Говорит Москва: последние новости
Глава МИДа ФРГ посоветовал России обратиться в ОЗХО с запросом по Навальному Глава МИДа ФРГ посоветовал России обратиться в ОЗХО с запросом по Навальному СМИ: в Москве 16-летняя девочка обвинила таксиста в домогательствах СМИ: в Москве 16-летняя девочка обвинила таксиста в домогательствах Михаил Ефремов окончательно отказался продолжать работу с Эльманом Пашаевым Михаил Ефремов окончательно отказался продолжать работу с Эльманом Пашаевым
Происшествия , Правительство Санкт-Петербурга , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Правила приема в вузы меняют в России
Правила приема в вузы меняют в России
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
В Россию возвращается жара
В Россию возвращается жара
Видео
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение