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Нашествие тли в Красноярске попало на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
В Красноярске местные жители выложили в социальные сети множество видео, на которых видно, как мелкие мошки просто заполонили город. Насекомые осели на асфальте, зданиях, транспортных средствах и других местах общественного пользования. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации уже поспешили успокоить людей и сообщили, что тли не являются переносчиками каких-либо опасных для человека заболеваний. Эти насекомые сильно увеличили свою популяцию из-за продолжительной теплой погоды в регионе. При наступлении холодов мошки исчезнут.
Тли — это надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых. Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе.
Происшествия , Видео , Минздрав РФ , Красноярск
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