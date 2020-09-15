Нашествие тли в Красноярске попало на видео 

Красноярске местные жители выложили в социальные сети множество видео, на которых видно, как мелкие мошки просто заполонили город. Насекомые осели на асфальте, зданиях, транспортных средствах и других местах общественного пользования. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации уже поспешили успокоить людей и сообщили, что тли не являются переносчиками каких-либо опасных для человека заболеваний. Эти насекомые сильно увеличили свою популяцию из-за продолжительной теплой погоды в регионе. При наступлении холодов мошки исчезнут.

Тли — это надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых. Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе.