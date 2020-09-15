«Было два любовника»: как Пашаев встретил Ефремова

«У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актер. И я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена», — отметил Пашаев.