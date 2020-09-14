Изнасилование на отдыхе: школьница из РФ винит официанта

Турции 15-летняя российская школьница, прилетевшая с семьей на отдых в Анталью , обвинила официанта в изнасиловании — по ее словам, он напал на девушку в ее гостиничном номере. Руководство пятизвездочного отеля, которому она сообщила об инциденте, отказалось вызывать полицию, дабы не навредить своему имиджу. По данным газеты Hürriyet, однако, генеральный менеджер отеля посоветовала девушке обратиться в полицию, но расследование факта изнасилования не подтвердило.

В Турции сотрудник 5-звездочного отеля изнасиловал 15-летнюю россиянку, сообщает «Турпром». По данным издания, руководство отеля решило предпринять все возможные действия, чтобы скрыть этот инцидент — не хотело навредить репутации гостиницы и потерпеть убытки.

Ссылаясь на турецкие СМИ, «Турпром» утверждает, что девушка, которая приехала отдыхать в Анталью вместе с семьей, «подверглась сексуальному насилию в своей комнате». После этого она обратилась к представителю отеля, которая говорила по-русски.

Школьница якобы попросила вызвать полицию или команду жандармерии, но руководство отеля не хотело этого делать, чтобы не портить мнение потенциальных гостей о гостинице.

В итоге россияне сами обратились к турецким правоохранителям. Они написали заявление на официанта отеля, который якобы совершил преступление, и на руководство гостиницы.

На ситуацию обратил внимание и консул России в Анталье Иван Степанов . По данным «Турпрома», ему стали известны подробности этого инцидента. Дипломат направил в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья обращение от своего имени.

«Поведение руководства отеля, которое хочет скрыть это отвратительное происшествие, неприемлемо. И мы требуем, чтобы этому поступку была дана публичная оценка. Такая позиция отеля не согласуется с принципами гостеприимства», — приводит издание его слова.

При этом СМИ обращает внимание, что в турецкой прессе появились слова директора отеля. Он пытается переложить всю вину на российскую школьницу.

«Обвиняемый официант работает с нами четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Видел это ночью и наш менеджер. Она же остановила нашу официантку, которая проходила мимо ее комнаты, и попросила: «Не говори маме», — заявил он.

Название гостиницы, как передает «Турпром», неизвестно. В материале выражается мнение, что «российские туроператоры должны публично наказать» руководство отеля, объявив этому заведению бойкот, чтобы это «увидели все турецкие отели». Издание считает, что такие действия помогут в будущем добиться «жесткого контроля отельерами своего персонала».

О том, что 15-летняя школьница обвинила в изнасиловании сотрудника отеля, рассказала и турецкая газета Hürriyet. «15-летняя россиянка, которая приехала на отдых в Анталью со своей семьей, подверглась сексуальному насилию со стороны официанта в номере, где она проживала», — говорится в сообщении.

Добавляется, что генеральный менеджер отеля Фатма Доган узнала об инциденте не сразу. Она якобы изначально была в шоке от случившегося и посоветовала россиянке обратиться к правоохранителям.

«Когда сотрудники мне сообщили, что наш официант домогался до российской туристки, я попросила персонал передать ей, чтобы она обратилась по этому вопросу в правоохранительные органы », — приводит издание слова управляющей.

По ее словам, расследование не подтвердило обвинения несовершеннолетней. Газета Hürriyet добавляет, что подозреваемого в изнасиловании официанта временно отпустили из полиции, но расследование продолжится.

Несколькими днями ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в изнасиловании другой 15-летней школьницы.

В региональном СУ СК России отметили, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Из тюрьмы он освободился около шести месяцев назад.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда следственного управления СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»)», — отмечается в сообщении следователей.

Следствие считает, что 9 сентября он напал на несовершеннолетнюю в безлюдном месте, когда та возвращалась домой. Он несколько раз ударил школьницу, сдавил шею руками, после это изнасиловал и скрылся с места преступления.

Девушка сразу сообщила о произошедшем родителям. Ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Злоумышленника задержали в тот же день.