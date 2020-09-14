Вдова прокомментировала смерть диджея Бабина

Вдова скончавшегося в Крыму после побоев диджея Сергея Бабина подтвердила его смерть.

По его словам, она пока не сообщила о смерти отца дочери.

"Он был самым лучшим папой в мире. Я не знаю, как нашей дочери Полине рассказать о произошедшем. Это очень жестоко. Я знаю, что Сережа всегда будет нас оберегать", — цитирует вдову издание "СтарХит".

Сергей Бабин получил тяжелую черепно-мозговую травму в драке и в течение нескольких дней находился в реанимации в Крыму, куда он приехал из Москвы на выступление.