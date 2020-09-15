ЧП на Украине: под Киевом прогремел взрыв

В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сёл Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объёмах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламя не видно пока… На всякий случай читаю про аномальные звуковые явления в природе, в частности про «Звук Апокалипсиса», — написал он в соцсети.