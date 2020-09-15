ЧП на Украине: под Киевом прогремел взрыв

Взрыв на газопроводе высокого давления, который качает топливо в Европу, произошёл в ночь на 15 сентября в районе населённого пункта Чабаны Киевской области на Украине.
В районе с. Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1,5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте, в ближних населённых пунктах отключено электроснабжение, принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людях нет, — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение местной полиции.
Местные жители в момент взрыва слышали сначала гул, а позже — громкий хлопок. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил информацию о ЧП.
В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сёл Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объёмах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламя не видно пока… На всякий случай читаю про аномальные звуковые явления в природе, в частности про «Звук Апокалипсиса», — написал он в соцсети.
Позже Омелян добавил, что аварийная газовая служба посоветовала жителям района перекрыть газоснабжение в помещениях на момент ликвидации аварии.
Жителям улицы Полевой рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы новых взрывов.
Как писал NEWS.ru ранее, прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Нижнекамске. На место выехали оперативники.