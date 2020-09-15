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На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу 

РИА Новости и ещё 5 5 минут назад
На Украине взорвался ведущий в Европу газопровод
Фото: © AP Photo / Sergei Chuzavkov
В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", по которому идет транзит газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.
В результате происшествия произошел сильный выброс газа, к настоящему времени утечка ликвидирована, отметили в пресс-службе.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени.

"В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь", — написала в Facebook певица Гайтана.

Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен "очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах".
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает Gordon.ua.
Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.
"Уренгой Помары — Ужгород" — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская — "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".
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Комментарии 3
Происшествия , Другое , Владимир Омелян , Нафтогаз , Газпром
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