На Украине взорвался ведущий в Европу газопровод

В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", по которому идет транзит газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.
В результате происшествия произошел сильный выброс газа, к настоящему времени утечка ликвидирована, отметили в пресс-службе.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени.
"В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь", — написала в Facebook певица Гайтана.
Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен "очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах".
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает Gordon.ua.
Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.
"Уренгой Помары — Ужгород" — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО "Газпром", украинская — "Укртрансгаз", дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".