На Украине взорвался ведущий в Европу газопровод

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В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода " Уренгой — Помары — Ужгород ", по которому идет транзит газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.

В результате происшествия произошел сильный выброс газа, к настоящему времени утечка ликвидирована, отметили в пресс-службе.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени.

"В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь", — написала в Facebook певица Гайтана.

Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян . Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен "очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах".

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает Gordon.ua.

Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.