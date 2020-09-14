Россиянка избила чиновника за отказ в месте в детсаду

"В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей"). Дело направлено в суд", — сказано в сообщении СК.