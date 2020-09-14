У подъезда пятиэтажки нашли расчлененного россиянина 

В Кировском районе Самары у подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Воеводина обнаружено расчлененное тело мужчины. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает регионального управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, тело было обнаружено в минувшую субботу, 12 сентября. Как считает следствие, 39-летний потерпевший 10 сентября распивал спиртное вместе со своим 45-летним знакомым и его сожительницей. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора на почве ревности, после чего оппонент нанес потерпевшему множественные ножевые ранения.

От полученных ран мужчина скончался. После этого подозреваемый вместе с сожительницей скрылись с места преступления, а 11 сентября он вернулся в квартиру, расчленил тело потерпевшего и вынес его на улицу. 12 сентября подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Мужчина на допросе признал свою вину в совершении преступления. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

13 сентября сообщалось, что на берегу реки Сясь в Ленинградской области нашли части расчлененного тела — об этом рассказали в региональном управлении СКР. Как уточнили в ведомстве, по факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей возбуждено уголовное дело.