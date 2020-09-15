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Овен: гороскоп на сегодня, 15 сентября 2020 года — Рамблер/гороскопы 

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня 57 минут назад
У подъезда пятиэтажки нашли расчлененного россиянина
Фото: РИА Новости
Овны сегодня полны энергии, спортивны и предприимчивы. Даже те Овны, которые не отличаются крепким здоровьем, не откажутся от активного образа жизни, захотят принять участие в игре, продвинуть свой бизнес или творческий проект, проявить инициативу в любви. Насколько в действительности вынослив ваш организм, станет ясно ближе к ночи: если вы превысили свой предел нагрузок, обострятся недомогания.
Любовный гороскоп на сегодня для Овна
Личная жизнь Овнов в этот день может быть подчинена внешним обстоятельствам и воле других людей. Впрочем, вам это не помешает отстаивать интересы вашей пары, но, скорее всего, придется приложить немало усилий. Одинокие Овны сегодня могут быть настроены нерешительно и избегать лишних контактов.
Финансовый гороскоп на сегодня для Овна
В этот день звезды советуют Овнам воздерживаться от планирования важных деловых встреч. В последний момент может выясниться, что человек, с которым запланирована встреча, не готов вступать с вами в деловое взаимодействие. Не следует торопиться при подготовке отчетов, оформлении документов. Вместе с тем, это благоприятный день для покупок по кредитной карте.
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