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В многоэтажном доме в Нижнекамске произошел пожар 

Реальное время и ещё 1 27 минут назад
СМИ сообщили о взрыве в доме в Татарстане
Фото: Реальное время
В одной из квартир в многоэтажном доме Нижнекамска произошел пожар. Об этом "Реальному времени" сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:55 14 сентября. Возгорание произошло на четвертом этаже в доме № 42 по улице Сююмбике.
Сейчас на месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается.
Отметим, что в соцсетях пользователи рассказывают о том, что слышали перед этим взрыв. Один из комментаторов сообщил, что в квартире у него задребезжали окна.
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Происшествия , Нижнекамск
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