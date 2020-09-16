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Адвокат раскрыл способ смягчения приговора Ефремову 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 30 35 минут назад
Раскрыт способ смягчения приговора Ефремову
Фото: РИА Новости
Адвокат Тимур Маршани рассказал, что может помочь новому адвокату актера Михаила Ефремова добиться смягчения приговора.
Он сообщил, что новому защитнику артиста придется внимательно и досконально изучить материалы дела.

«Исходя из имеющихся документов, которым оценку дал суд, нужно будет подготовить очень грамотную, последовательную, обстоятельную апелляционную жалобу, которая даст возможность найти процессуальные нарушения», — сказал Маршани в беседе с «360».

Он отметил, что найденные процессуальные нарушения позволят оспорить приговор. Идеальным же результатом Маршани назвал смягчение приговора и уменьшение срока наказания.
Он также счел приговор артиста очень суровым, однако призвал не осуждать прежнего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, так как по сообщениям СМИ нельзя делать выводы о степени его вовлеченности в работу и конкретных шагах.
Кроме того, Маршани считает неправильным подход нового адвоката актера Романа Филиппова, который отказался общаться с прессой. По его мнению, нужно оповещать СМИ о ключевых событиях: подготовке жалобы, ведении дела в апелляционной инстанции.

«С прессой нужно общаться, только очень дозированно предоставляя сведения и информацию», — добавил юрист.

В понедельник стало известно, что новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет. Также стало известно, что Филиппов не станет общаться с журналистами во время работы по делу артиста.
Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицал отказ Ефремова от его услуг. Актер заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.
Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, что Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда».
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Роман Филиппов , Тимур Маршани
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