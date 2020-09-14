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Московского музыканта обманули на 4 млн рублей 

Павел Тиунов 1 час назад
Московского музыканта обманули на 4 млн рублей
Фото: РИА Новости
Музыкант одного из российских оркестров доверился телефонным мошенникам и, сам того не зная, взял кредит на 4 миллиона рулей, которые были обналичены преступниками, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленников ищет полиция.
Обманутый деятель искусств рассказал, что с неизвестного номера ему позвонил мужчина, который преставился сотрудником «Сбербанка». Собеседник музыканта заявил, что его банковский счет не в порядке. Следом позвонила девушка, которая назвала потерпевшему точные данные по счету, и для сохранности средств убедила его перевести деньги на указанный ей номер.
После этого музыкант не смог войти в личный кабинет Сбербанк и позвонил в техподдержку, где ему сказали об одобренном кредите в размере более 4 миллионов рублей. Более того, займ к тому моменту уже оказался обналичен с помощью шести разных карт Сбербанка. Потерпевший обратился в полицию, правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса из сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер рассказала, что стала жертвой телефонного мошенничества. Артистка воспользовалась предложением подставного сотрудника Сбербанка установить на телефон специальное приложение, с помощью которого преступники получили доступ к ее счетам и в результате похитили крупную сумму денег.
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Происшествия , Зоя Бербер , Сбербанк России , МВД , Царьград ТВ
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