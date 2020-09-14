Московского музыканта обманули на 4 млн рублей 

Музыкант одного из российских оркестров доверился телефонным мошенникам и, сам того не зная, взял кредит на 4 миллиона рулей, которые были обналичены преступниками, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Злоумышленников ищет полиция.

Обманутый деятель искусств рассказал, что с неизвестного номера ему позвонил мужчина, который преставился сотрудником «Сбербанка» . Собеседник музыканта заявил, что его банковский счет не в порядке. Следом позвонила девушка, которая назвала потерпевшему точные данные по счету, и для сохранности средств убедила его перевести деньги на указанный ей номер.

После этого музыкант не смог войти в личный кабинет Сбербанк и позвонил в техподдержку, где ему сказали об одобренном кредите в размере более 4 миллионов рублей. Более того, займ к тому моменту уже оказался обналичен с помощью шести разных карт Сбербанка. Потерпевший обратился в полицию, правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.