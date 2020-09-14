«Выживет только один»: студент умер после зловещего смс

Студент Международного юридического института (МЮИ) был найден мертвым в Московской области , а в его смартфоне было обнаружено зловещее сообщение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Некоторое время назад 19-летний первокурсник одинцовского филиала МЮИ был найден подвешенным на веревке, привязанной к крюкам над дверью в поселке городского типа Власиха.

«Предсмертной записки не было, но в мобильном студента нашли всплывающее окно со зловещим сообщением: "Ты и 99 игроков, выживет только один"», — сообщает Mash.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину смерти молодого человека. Они изъяли из его комнаты компьютер, телефон, тетрадь и несколько флеш-накопителей.

В июле, как сообщал «Рамблер», житель Липецка, пропавший без вести в 2018 году, был найден висящим на дереве на площадке для выгула собак на Дубининской улице в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы без признаков насильственной смерти. У него была обнаружена записка с просьбой позвонить адвокату для возврата денег.