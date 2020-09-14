Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Выживет только один»: российский студент умер после смс 

Артём Кульша 1 час назад
«Выживет только один»: студент умер после зловещего смс
Фото: РИА Новости
Студент Международного юридического института (МЮИ) был найден мертвым в Московской области, а в его смартфоне было обнаружено зловещее сообщение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Некоторое время назад 19-летний первокурсник одинцовского филиала МЮИ был найден подвешенным на веревке, привязанной к крюкам над дверью в поселке городского типа Власиха.

«Предсмертной записки не было, но в мобильном студента нашли всплывающее окно со зловещим сообщением: "Ты и 99 игроков, выживет только один"», — сообщает Mash.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину смерти молодого человека. Они изъяли из его комнаты компьютер, телефон, тетрадь и несколько флеш-накопителей.
В июле, как сообщал «Рамблер», житель Липецка, пропавший без вести в 2018 году, был найден висящим на дереве на площадке для выгула собак на Дубининской улице в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы без признаков насильственной смерти. У него была обнаружена записка с просьбой позвонить адвокату для возврата денег.
Комментарии 3
Происшествия , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Мертвую школьницу нашли на мостовой
Мертвую школьницу нашли на мостовой
Таксист надругался над девочкой в Москве
Таксист надругался над девочкой в Москве
Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов
Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение