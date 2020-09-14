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15-летнюю россиянку изнасиловали в отеле в Турции 

Артём Кульша 1 час назад
15-летнюю россиянку изнасиловали в отеле в Турции
Фото: РИА Новости
Сотрудник отеля в Турции изнасиловал несовершеннолетнюю туристку из России. Об этом сообщает «Турпром».
Некоторое время назад официант одной из пятизвездочных гостиниц в Антальи изнасиловал в одном из номеров 15-летную Алену Сметанину, которая приехала на отдых вместе со своей семьей. Девочка сообщила о произошедшем другим сотрудникам отеля и попросила их вызвать полицию. Те этого не сделали, а руководство гостиницы сделало попытку скрыть инцидент.
Некоторое время спустя Сметанины сами пошли в жандармерию и прокуратуру и написали заявления на официанта и руководство отеля. Также они сообщили о произошедшем консулу России в Анталье Ивану Степанову. Тот обратился в Министерство туризма Турции и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья. В своем обращении дипломат назвал происшествие отвратительным, а попытки руководства гостиницы скрыть его — неприемлемыми.

«Такая позиция отеля не согласуется с принципами гостеприимства», — добавил он и призвал дать произошедшему публичную оценку.

Комментарии
Происшествия , Иван Степанов , Генпрокуратура РФ , Турция
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