15-летнюю россиянку изнасиловали в отеле в Турции 

Сотрудник отеля в Турции изнасиловал несовершеннолетнюю туристку из России . Об этом сообщает «Турпром».

Некоторое время назад официант одной из пятизвездочных гостиниц в Антальи изнасиловал в одном из номеров 15-летную Алену Сметанину, которая приехала на отдых вместе со своей семьей. Девочка сообщила о произошедшем другим сотрудникам отеля и попросила их вызвать полицию. Те этого не сделали, а руководство гостиницы сделало попытку скрыть инцидент.

Некоторое время спустя Сметанины сами пошли в жандармерию и прокуратуру и написали заявления на официанта и руководство отеля. Также они сообщили о произошедшем консулу России в Анталье Ивану Степанову . Тот обратился в Министерство туризма Турции и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья. В своем обращении дипломат назвал происшествие отвратительным, а попытки руководства гостиницы скрыть его — неприемлемыми.