Пожар в Москве: пострадали женщина и ребенок 

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Возгорание произошло в частном деревянном доме, спасены два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме №5 по Красковской улице поступило в 12.10 мск.

«Незамедлительно прибывшими подразделениями из горящего дома были спасены пожилая женщина и ребенок, они переданы для осмотра наряду скорой помощи», — говорится в сообщении.

МЧС подчеркнули, что пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 13.02 пожар был потушен.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Московские новости». На кадрах видно клубы дыма, поднимающиеся над домом.

«Рамблер» писал, что ранее пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров.