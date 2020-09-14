Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве

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Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко её брата Сергея, сообщает РИА Новости.

«Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича», — сказала судья Юлия Максименко.

Как пишет kp.ru, родители Анастасии Ещенко попросили суд не допрашивать их «в связи с тяжёлым психологическим состоянием», а потерпевшим признать сына Сергея, чтобы он смог один дать показания.