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Потерпевшим по делу историка Соколова признан брат убитой аспирантки 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Фото: РИА Новости
Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко её брата Сергея, сообщает РИА Новости.

«Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича», — сказала судья Юлия Максименко.

Как пишет kp.ru, родители Анастасии Ещенко попросили суд не допрашивать их «в связи с тяжёлым психологическим состоянием», а потерпевшим признать сына Сергея, чтобы он смог один дать показания.
Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, нанял ещё одного адвоката.
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Происшествия , Юлия Максименко , Олег Соколов , РИА Новости , Комсомольская правда
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