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Раненый сахалинец скрылся от своих похитителей на их машине 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«Не менее трёх раз ударили ножом в область бедра»
Фото: depositphotos.com
Жителю Сахалина удалось спастись от преступников, угнав их автомобиль.
По информации следственных органов, двое мужчин, 25-летний и ранее судимый 28-летний, заманили к себе в дом 39-летнего жителя Холмска. Они избили его и не менее трёх раз ударили кухонным ножом в область бедра, после чего посадили потерпевшего в машину и поехали по трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск.
Воспользовавшись тем, что похитители вышли из автомобиля, раненый мужчина перебрался с заднего сиденья на водительское и уехал.
Ведётся расследование, в отношении подозреваемых в преступлении, предусмотренном пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как писал NEWS.ru ранее, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после — изнасиловал её.
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Происшествия , ГИБДД , Холмск
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