«Не менее трёх раз ударили ножом в область бедра»

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Жителю Сахалина удалось спастись от преступников, угнав их автомобиль.

По информации следственных органов, двое мужчин, 25-летний и ранее судимый 28-летний, заманили к себе в дом 39-летнего жителя Холмска . Они избили его и не менее трёх раз ударили кухонным ножом в область бедра, после чего посадили потерпевшего в машину и поехали по трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск.

Воспользовавшись тем, что похитители вышли из автомобиля, раненый мужчина перебрался с заднего сиденья на водительское и уехал.

Ведётся расследование, в отношении подозреваемых в преступлении, предусмотренном пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), решается вопрос об избрании меры пресечения.