Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео 

30 дворов села Ленинское в Еврейской автономной области затопило в результате прорыва дамбы. Telegram-канал RT опубликовал кадры с места происшествия. На записи видно, как потоки воды затопили улицы населенного пункта и подтопили жилые дома. Из-за ЧП было эвакуировано 60 местных жителей. Власти решают вопрос об их временном размещении.

Подтопленное село располагается на берегу Амура, из-за повышения уровня воды в этой реке в районе ранее был введен режим ЧС. На месте работают спасатели. Они занимаются укреплением гидротехнической конструкции.