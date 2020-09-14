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Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
30 дворов села Ленинское в Еврейской автономной области затопило в результате прорыва дамбы. Telegram-канал RT опубликовал кадры с места происшествия. На записи видно, как потоки воды затопили улицы населенного пункта и подтопили жилые дома. Из-за ЧП было эвакуировано 60 местных жителей. Власти решают вопрос об их временном размещении.
Подтопленное село располагается на берегу Амура, из-за повышения уровня воды в этой реке в районе ранее был введен режим ЧС. На месте работают спасатели. Они занимаются укреплением гидротехнической конструкции.
Происшествия , Видео , Еврейская Автономная Область
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