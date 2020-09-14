В московском департаменте сделали страшную находку

Останки людей обнаружены в подвале здания в Замоскворецком районе, которое принадлежит московскому департаменту торговли и услуг, сообщает РЕН ТВ.

В общей сложности в помещении найден 41 фрагмент костей черепа, 17 частей трубчатых костей, а также ребра, кости кистей, тазовые кости, зубы, фрагменты позвоночника и челюстей. На одном из кусков черепа написаны инициалы человека.

По предварительным данным, останкам примерно 50 лет. Все они изъяты.

Телеканал отмечает, что десять лет назад в этом месте находился Российский центр судебно-медицинской экспертизы.

В июле в Подмосковье хозяйка сдававшейся в аренду квартиры обнаружила завернутое в пакет тело женщины, четыре месяца пролежавшее на полу. Арендодательница пришла за деньгами и за день до этого общалась с сожителем погибшей. Он сообщил, что не может заплатить за аренду и что у него умерла жена. Рядом с трупом находилась тележка, на которой мужчина, предположительно, собирался вывести тело и избавиться от него.