Появилось видео расправы уктусского стрелка 

В августе 2018 года, как сообщал «Рамблер», Александров, инженер-конструктор Машиностроительного завода имени Калинина, застрелил 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову на горнолыжном комплексе «Уктус». Год спустя он был задержан.

В настоящее время Свердловский областной суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Александрова. В ходе сегодняшнего заседания в суде была продемонстрирована запись с камер видеонаблюдения, на которой, по словам следователя, очень смутно видно то, как стрелок подходит к жертвам, перед тем как выстрелить в них.

Также в суде были показаны фрагменты следственного эксперимента, записанные на видео. На них Александров демонстрирует то, как убивал Солтанову и Кузнецову.

Ранее Александров признался, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за четыре тысячи обид, которые ему ранее нанесли другие люди.