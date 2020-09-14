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Появилось видео расправы уктусского стрелка 

Артём Кульша 1 час назад
Следствие по делу уктусского стрелка, жителя Екатеринбурга Алексея Александрова, продемонстрировало в суде видеозапись момента убийства. Об этом сообщает «Ура.ру».
В августе 2018 года, как сообщал «Рамблер», Александров, инженер-конструктор Машиностроительного завода имени Калинина, застрелил 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову на горнолыжном комплексе «Уктус». Год спустя он был задержан.
В настоящее время Свердловский областной суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Александрова. В ходе сегодняшнего заседания в суде была продемонстрирована запись с камер видеонаблюдения, на которой, по словам следователя, очень смутно видно то, как стрелок подходит к жертвам, перед тем как выстрелить в них.
Также в суде были показаны фрагменты следственного эксперимента, записанные на видео. На них Александров демонстрирует то, как убивал Солтанову и Кузнецову.
Ранее Александров признался, что пошел на преступление, следуя разработанной им программе возмездия за четыре тысячи обид, которые ему ранее нанесли другие люди.
Комментарии
Происшествия , Видео , Наталья Кузнецова , Алексей Александров , Екатеринбург
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