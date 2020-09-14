Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы 

Потасовка в центре столицы привела к перестрелке, сообщает Interfax. В результате два человека госпитализированы, один из которых был ранен из травматического пистолета.

Инцидент произошел накануне вечером на Таганской улице около дома No15. Конфликт возник между несколькими мужчинами, один из которых в разгар перепалки выхватил травматический пистолет и устроил пальбу по оппоненту, сообщают журналисты со ссылкой на собственный источник в пресс-службе московского управления МВД . После стрельбы мужчина скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители занимаются его розыском.

В результате конфликта пострадали два человека, отмечает издание: у одного оказалась травмирована рука, у другого зафиксированы ссадины на голове.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», около торгового центра на Каширском шоссе молодой человек на глазах у прохожих из ревности зарезал свою возлюбленную. Предполагаемый убийца задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.