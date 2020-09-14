Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы 

Павел Тиунов 1 час назад
Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Потасовка в центре столицы привела к перестрелке, сообщает Interfax. В результате два человека госпитализированы, один из которых был ранен из травматического пистолета.
Проститутку жестоко убили за несдержанное обещание
Инцидент произошел накануне вечером на Таганской улице около дома No15. Конфликт возник между несколькими мужчинами, один из которых в разгар перепалки выхватил травматический пистолет и устроил пальбу по оппоненту, сообщают журналисты со ссылкой на собственный источник в пресс-службе московского управления МВД. После стрельбы мужчина скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители занимаются его розыском.
В результате конфликта пострадали два человека, отмечает издание: у одного оказалась травмирована рука, у другого зафиксированы ссадины на голове.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», около торгового центра на Каширском шоссе молодой человек на глазах у прохожих из ревности зарезал свою возлюбленную. Предполагаемый убийца задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии 8
Происшествия , МВД , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас машину р***у»: россиянка пригрозила таксисту
«Сейчас машину р***у»: россиянка пригрозила таксисту
ЕС не признал выборы в Крыму
ЕС не признал выборы в Крыму
В деле Ефремова появился «серый кардинал»
В деле Ефремова появился «серый кардинал»
Пьяный россиянин напрасно сжег две дачи
Пьяный россиянин напрасно сжег две дачи
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение