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Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции

Lenta.ru
1 час назад
В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. Об этом пишет Hürriyet.
Российскую школьницу изнасиловали в турецком отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По информации издания, 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта объекта размещения.
Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию или команду жандармерии, однако его руководство предприняло все действия, чтобы скрыть произошедшее и не навредить репутации бизнеса.
В результате россияне направились в местную прокуратуру и написали заявление на официанта и все руководство отеля. Кроме того, консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.
В свою очередь руководство гостиницы считает виновной в произошедшем саму девушку и распространяет соответствующую информацию в местной прессе. «Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога», — заявил генеральный менеджер Фатма Доган.
11 сентября две молодые туристки из Великобритании сообщили о групповом изнасиловании и избиении на популярном курорте. На девушек напали во время их отпуска в итальянской деревне Маркони недалеко от города Пистиччи. Инцидент произошел, когда путешественницы посетили вечеринку на окраине поселения.
Происшествия,Иван Степанов,Анталья,Турция,
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