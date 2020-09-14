Трагедия в Крыму: смерть спортсмена 

Пилот мотодельтаплана разбился в пригороде Симферополя . Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад под Симферополем проходил чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации. Кандидат в мастера спорта по планерному спорту Анатолий Ларионов принимал в нем участие.

В ходе выполнения классических элементов пилотажа он на высоте около 300 метров попал в шедший сверху вниз встречный поток воздуха. В результате этого крыло летательного аппарата было заломлено и он стал неуправляемо падать. В результате падения Ларионов получил тяжелые травмы. Несмотря на это, он смог рассказать следователям об обстоятельствах произошедшего.

В июне, как сообщал «Рамблер», 38-летний турист и 35-летний инструктор упали в обрыв на параплане с высоты нескольких десятков метров на одном из горнолыжных курортов в окрестностях поселка Красная поляна в Сочи. Мужчины получили многочисленные травмы.