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Неизвестные сообщили о «минировании» всех 47 «Ашанов» в Подмосковье 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Все «Ашаны» «заминировали » в Москве и Подмосковье
Фото: РИА Новости
Анонимные сообщения поступили о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Подмосковье, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В полицию по электронной почте поступила анонимка о "минировании" сети магазинов "Ашан" в Московской области. Всего 47 объектов", — сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы приступили к обследованию магазинов.
Ранее в понедельник аналогичное сообщение об угрозе взрыва поступило в подмосковный аэропорт Жуковский. Его эвакуация не проводилась, аэропорт работает штатно.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.
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Происшествия , ФСБ , Ашан , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область
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