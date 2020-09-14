Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео 

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Петербурге мужчина с ножом забрался на крышу Александро-Невской лавры. По данным МК , один из работников монастыря залез на крышу здания около полуночи и угрожал себя убить. Всю ночь он простоял там, не выдвигая никаких требований.

По некоторым сведениям, речь идет о 40-летнем россиянине, который приехал в лавру из Ростова. Известно также, что мужчина занимается боксом.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, психологи. Они пытаются уговорить мужчину спуститься. Кроме того, у лавры дежурят медики скорой помощи.