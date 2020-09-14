Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Борьба за наследство главного авторитета Азербайджана поссорила воров в законе 

Lenta.ru 1 час назад
Воры в законе поссорились из-за наследства
Фото: Махаре Гварамия (Маци) и Надыр Салифов (Гули)
Среди сторонников главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного как Гули, произошел раскол после его убийства в Турции. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Сотни россиян пришли на похороны вора в законе Зятька
По данным издания, в споре за наследие погибшего авторитета сошлись 36-летний Махаре Гварамия (Маци), ближайший соратник Гули, и старейшина «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана 63-летний вор в законе Мераб Мзарелуа (Дуяке).
Маци, успевший вкусить власть рядом с Гули, не захотел ею делится с Дуяке. Тогда тот, чтобы скомпрометировать соперника, начал настраивать против него вора в законе Каху Макалатию, используя надуманный повод.
Узнав об этом, Маци позвал Дуяке на встречу, во время которой назвал его лгуном и ударил. А затем заявил публично в присутствии других авторитетов, что Дуяке больше не вор.
19 августа 2020 года Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллером оказался Хаган Зейналов, известный в криминальных кругах как Хан Бакинский, который вошел в доверие к Гули и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Комментарии 2
Происшествия , Надир Салифов , Азербайджан , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это вы убили миллионы людей»
«Это вы убили миллионы людей»
Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы
Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
«А Владимир Соловьев прав»
«А Владимир Соловьев прав»
Видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение