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В центре Москвы задержали двоих мужчин, кидавших людям под ноги муляж гранаты 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Людям в центре Москвы кидали под ноги муляж гранаты
Фото: РИА Новости
Полиция задержала двоих человек, кидавших муляж гранаты под ноги прохожим на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД РФ.
Происшествие произошло в воскресенье, но о нем стало известно только сегодня. "На Новом Арбате задержаны двое граждан, которые бросали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату. Они были доставлены в отдел для разбирательства", — сказали в ведомстве.
На задержанных составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф или административный арест на 15 суток. Проводится проверка, добавили в полиции.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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