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Сестра Ефремова раскрыла содержимое «передачки» актеру в СИЗО 

ТК «Звезда» и ещё 5 39 минут назад
«Передачку» Ефремову доставил друг актера Евгений Митта.
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что он получил первую «передачку» в СИЗО.
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Ее актеру доставил друг Евгений Митта, который живет поблизости. По словам Анастасии, из тридцати разрешенных килограмм продуктов в месяц Митта передал пока три.

«Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками», — рассказала Анастасия в интервью изданию Starhit.

Ранее актер Владимир Долинский, имеющий погашенную судимость, дал совет своему коллеге Михаилу Ефремову. По его словам, Ефремову в тюрьме нужно оставаться тем, кто он есть и каким его знают.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Владимир Долинский , Евгений Митта , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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