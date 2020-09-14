«Передачку» Ефремову доставил друг актера Евгений Митта.
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что он получил первую «передачку» в СИЗО.
Ее актеру доставил друг Евгений Митта, который живет поблизости. По словам Анастасии, из тридцати разрешенных килограмм продуктов в месяц Митта передал пока три.
«Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками», — рассказала Анастасия в интервью изданию Starhit.
Ранее актер Владимир Долинский, имеющий погашенную судимость, дал совет своему коллеге Михаилу Ефремову. По его словам, Ефремову в тюрьме нужно оставаться тем, кто он есть и каким его знают.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров.