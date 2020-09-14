В Краснодаре произошел сильнейший пожар в восьмиэтажном жилом доме. В результате этого ЧП 64 квартиры сгорели дотла. Площадь, охваченная огнем превысила 4000 квадратных метров. Сгорел весь мансардный этаж дома по периметру. Из здания было эвакуировано более трехсот человек. 89 человек на данный момент находятся в пункте временного размещения. 54 людям необходимо временное жилье. Погорельцев готовы принять в одной из гостиниц Краснодара. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В прокуратуре проводится проверка возможных причин и обстоятельств пожара. О погибших не сообщается.
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
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