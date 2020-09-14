Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Появилось видео огненного торнадо в США 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В Соединенных Штатах Америки продолжают гореть леса в разных регионах страны. В Калифорнии пожарные сняли удивительное явление из кабины вертолета — на обгоревшей территории поднялся огненный торнадо. Предположительно температура в эпицентре этого вихря достигала 5000 градусов по Цельсию. Лесные пожары в США выглядят ужасающе красиво. В социальных сетях появляется множество фото и видео с этими природными катаклизмами. Пожарные и спасатели уже жалуются, что люди подвергают себя и других опасности, пытаясь заснять красивые кадры, останавливаясь в зоне пожаров и создавая пробки. Лос-Анджелес из-за огня вокруг окрасился в оранжевый и напоминает колонию на Марсе.
Происшествия , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переданный Россией Украине Балух впал в кому
Переданный Россией Украине Балух впал в кому
Шепелев признался, сколько зарабатывает на ТНТ
Шепелев признался, сколько зарабатывает на ТНТ
Начались испытания невоенного сверхзвукового самолета
Начались испытания невоенного сверхзвукового самолета
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Видео
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
00:09
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
В мире
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
В центре Минска начались жесткие задержания
00:14
В центре Минска начались жесткие задержания
В мире
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
01:52
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
Шоу-бизнес
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
00:34
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение