В Соединенных Штатах Америки продолжают гореть леса в разных регионах страны. В Калифорнии пожарные сняли удивительное явление из кабины вертолета — на обгоревшей территории поднялся огненный торнадо. Предположительно температура в эпицентре этого вихря достигала 5000 градусов по Цельсию. Лесные пожары в США выглядят ужасающе красиво. В социальных сетях появляется множество фото и видео с этими природными катаклизмами. Пожарные и спасатели уже жалуются, что люди подвергают себя и других опасности, пытаясь заснять красивые кадры, останавливаясь в зоне пожаров и создавая пробки. Лос-Анджелес из-за огня вокруг окрасился в оранжевый и напоминает колонию на Марсе.
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия , Видео , США
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