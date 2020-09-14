В регионе РФ прорвало дамбу: вода течет в поселок

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Еврейской автономной области у села Ленинское произошел размыв дамбы. В настоящее время идет восстановление и укрепление насыпных сооружений, передает «Интерфакс».

«Утром около 10:00 (3:00 мск) произошел прорыв дамбы у села Ленинское. Вода течет в поселок. Около 300 человек — военные, спасатели, добровольцы — ставят бетонные плиты, чтобы восстановить сооружение», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Накануне из-за повышения уровня Амура в Ленинском районе ввели режим ЧС. Отметка «опасное явление» у села Ленинское превышена на 80 см и составила 930 см.

В мэрии Биробиджана рассказали, что уровень воды в реке превысил отметку «опасное явление» также в населенных пунктах Кукелево и Нижнеленинское. Рост воды продолжится в течение нескольких дней из-за полноводности впадающего в Амур притока Сунгари.

Напомним, на минувшей неделе насыпные дамбы для защиты от паводка на Амуре. начали возводить в Хабаровске.