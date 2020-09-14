Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Во Владивостоке обнаружили разрытые могилы с пустыми гробами 

ИА Regnum 43 минуты назад
Во Владивостоке нашли разрытые могилы с пустыми гробами
Фото: ТАСС
В Приморье обсуждают жуткое видео, на которым автор показывает десятки разрытых могил на лесном кладбище Владивостока.
Съёмка вандализма на погосте велась 12 сентября. На странице news. vdk в Instagram опубликовано видео — осквернены могилы с захоронениями неопознанных тел. На памятных табличках выбиты либо номера, либо редко — фамилии.
Автор комментирует и показывает несколько разрытых могил с гробами без крышек — пустых внутри. Некоторые вытащены на поверхность, какие-то в ямах. В одном из гробов лежал чёрный мешок.
При этом очевидно, что могилы не глубокие. И даже если ямы размыло дождями, то куда делись тела?
Подписчики в комментариях высказывают различные версии этой чудовищной находки. Но в любом случае, в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, страшную картину обнаружил житель Хабаровска, приехавший на заброшенное кладбище, чтобы навестить могилу давно умершего родственника. В глубине погоста на дереве в петле висел скелет.
ИА Regnum: последние новости
В Омской области после жестоких истязаний ребёнка возбуждено уголовное дело В Омской области после жестоких истязаний ребёнка возбуждено уголовное дело В Воронежской области открылись все избирательные участки В Воронежской области открылись все избирательные участки В Приморском крае произошёл взрыв в жилом доме В Приморском крае произошёл взрыв в жилом доме
Комментарии 4
Происшествия , МВД , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сел в пустыне: как отследили секретный шаттл Китая
Сел в пустыне: как отследили секретный шаттл Китая
Открыто самое мощное магнитное поле во Вселенной
Открыто самое мощное магнитное поле во Вселенной
Появились подробности пропажи людей в Сочи
Появились подробности пропажи людей в Сочи
Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Видео
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
00:09
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
В мире
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
В центре Минска начались жесткие задержания
00:14
В центре Минска начались жесткие задержания
В мире
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
01:52
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
Шоу-бизнес
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
00:34
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Минздрав Белоруссии сделал заявление
00:17
Минздрав Белоруссии сделал заявление
В мире
«Подарок от доченьки»: Заворотнюк опубликовала новые фото
01:38
«Подарок от доченьки»: Заворотнюк опубликовала новые фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение