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Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе 

RT на русском 46 минут назад
Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо
Фото: globallookpress.com
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

«Зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Эрназ (дважды), Мизназ, Шейх-Акиль в провинции Алеппо и Мелладжа — в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции, провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, продолжилось патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо, а армейская авиация провела воздушное патрулирование.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Александр Гринкевич , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Идлиб , Сирия
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