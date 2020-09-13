Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо

Все новости на карте

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб

«Зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Эрназ (дважды), Мизназ, Шейх-Акиль в провинции Алеппо и Мелладжа — в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции, провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, продолжилось патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо, а армейская авиация провела воздушное патрулирование.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.