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Пашаев «жутко опозорил» друга Ефремова перед любовницей 

Общественная служба новостей и ещё 8 1 час назад
Пашаев «жутко опозорил» друга Ефремова перед любовницей
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы Михаила Ефремова, рассказал об обстоятельствах знакомства с актером. По его словам, их свел близкий друг артиста, сообщает «Собеседник».
Пашаев отметил, что «у одной девушки было два любовника». Один из них был близким другом адвоката, а другой — близким другом Ефремова, «тоже очень известный актер».
Женщина захотела избавиться от одного из любовников и подала на него в суд. Пашаев рассказал, что у него был «компромат на друга Ефремова». Но он не стал его публиковать.
Адвокат не стал раскрывать имена, подчеркнув, что речь идет об «очень известном актере». Пашаев отметил, что «жутко опозорил его перед любовницей», но в этом состояла его работа.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Пашаев не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову. По словам юриста, работа над документом близится к завершению.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИД "Собеседник"
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