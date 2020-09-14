Женщина упала в каньон в Дагестане 

Попытка 38-летней жительницы Табасаранского района Дагестана сделать удачную фотографию в Сулакском каньоне закончилась несчастным случаем.

Женщина на опасном участке склона горы, пытаясь сделать селфи, пренебрегла правилами безопасности, сообщает издание «Мирмол».

Смотровая площадка в местности Сулакского каньона ограждена, там установлены предупредительные знаки об опасности приближения к обрыву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители города Холмска (Сахалинская область) стали очевидцами несчастного случая на Приморском бульваре. 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря, не рассчитала расстояние — и её смыло огромной волной. Подростка достали из воды и отправили в больницу, но медики спасти её жизнь не смогли.