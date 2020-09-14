Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Неизвестный в США тяжело ранил двоих полицейских и скрылся 

Lenta.ru и ещё 16 4 часа назад
Неизвестный в США тяжело ранил двоих полицейских
Фото: Reuters
Неизвестный подозреваемый, вооруженный пистолетом, подошел к припаркованной патрульной машине полиции американского Лос-Анджелеса и без предупреждения открыл огонь. Ему удалось тяжело ранить двоих полицейских и скрыться, пишет Los Angeles Times.
Издание ссылается на видео с камеры наблюдения, попавшее в распоряжение редакции. На нем видно, что стрелок подходит к автомобилю и стреляет с близкого расстояния, после чего убегает. Одному из раненых сотрудников полиции удается вызвать подмогу, после чего на место происшествия приезжает сразу несколько патрулей.
Сообщается, что пострадавшие получили ранения головы, но, скорее всего, выживут. Это 31-летняя женщина, мать 6-летнего ребенка, и 24-летний мужчина. Они начали службу чуть более года назад, одновременно закончив обучение.
Возле больницы, куда они были помещены для операции, собралась небольшая группа протестующих. Известно, что они мешали проезду медицинских машин и по крайней мере один из них кричал, что желает пострадавшим смерти. В результате были задержаны двое человек: один из протестующих и женщина, пытавшаяся помешать его аресту.
Эпизод сравнили с другим резонансным нападением. В 2014 году в Нью-Йорке были застрелены двое патрульных полицейских. Их убийца, афроамериканец Исмаил Абдулла Бринсли, заявил, что мстил за убитых при задержании чернокожих.
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Лукашенко прилетел в Россию Лукашенко прилетел в Россию Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
Комментарии
Происшествия , Другое , Лос-Анджелес , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская оконфузилась на танцполе с Биланом
Рудковская оконфузилась на танцполе с Биланом
«В мясо!»: сын Сафронова устроил ЧП с детьми
«В мясо!»: сын Сафронова устроил ЧП с детьми
Убийц трех россиян задержали в Южной Осетии
Убийц трех россиян задержали в Южной Осетии
У спивающейся экс-жены Ефремова не осталось денег
У спивающейся экс-жены Ефремова не осталось денег
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение