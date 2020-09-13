Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пенсионер сжег сарай, гараж и взорвал свою квартиру в Приморье 

News.ru 32 минуты назад
Пенсионер из РФ сжег гараж, сарай и взорвал свою квартиру
Фото: 25.mchs.gov.ru
Один человек погиб в результате обрушения перекрытий в жилом двухэтажном доме в Вознесенке Хорольского района в Приморье. Это 80-летний хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв.
По словам соседей, пенсионер сначала сжёг сарай рядом с домом, потом устроил пожар в гараже, где тоже слышали хлопок, а после переместился в квартиру, где и произошёл взрыв. На месте происшествия был найден газовый баллон, сообщает ТАСС.
В доме 16 квартир, в них проживает 21 человек, все жильцы на данный момент эвакуированы в Дом культуры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что квартира обрушилась на втором этаже многоэтажного дома в селе Вознесенка Хорольского района Приморья. Причиной стал взрыв, хотя дом не был газифицирован.
News.ru: последние новости
Пашаев рассказал, кто на самом деле подставил Ефремова Пашаев рассказал, кто на самом деле подставил Ефремова Ассоциация черкесов раскритиковала Лебедева за осуждение сноса памятника Ассоциация черкесов раскритиковала Лебедева за осуждение сноса памятника Семья из Москвы обвинила адвоката Пашаева в хищении жилья Семья из Москвы обвинила адвоката Пашаева в хищении жилья
Происшествия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил оплату лечения Навального
Пригожин объяснил оплату лечения Навального
Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР
Пушилин дал распоряжение по началу операции в ДНР
«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком
«Капец»: звезда «Уральских пельменей» стал электриком
Стивен Сигал нашел способ спасти Байкал
Стивен Сигал нашел способ спасти Байкал
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение