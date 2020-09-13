В жилом доме в РФ прогремел мощный взрыв: Есть жертвы

В селе Вознесенка в Приморье произошел взрыв в двухэтажном кирпичном доме. В результате этого погиб один человек, личность которого сейчас устанавливают. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов © РИА Новости / Максим Блинов

Отмечается, что остальных жильцов дома эвакуировали. Причину взрыва пока установить не удалось. На месте происшествия идет разбор завалов.

Как пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале, погибший был военным. По словам соседей, он постоянно что-то мастерил.