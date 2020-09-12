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Пашаев отреагировал на обвинение в захвате квартиры 

Майк Габриелян 35 минут назад
Пашаев отреагировал на обвинение в захвате квартиры
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что обманом приватизировал квартиру душевнобольной женщины. Об этом сообщает ТАСС.

«Это глупость и бред», — сказал Пашаев.

Споил и лишил жилья: вскрылось темное прошлое Пашаева
Обвинения в адрес Пашаева выдвинул адвокат Владимир Слащев. Он заявил, что семья москвичей Кирсановых уже 20 лет пишет в инстанции письма, утверждая, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманом прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой. Затем он якобы приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья.
Пашаев привлек внимание СМИ, выступив защитником актера Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП. После приговора Ефремов остался недоволен адвокатом и отказался от его услуг.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не может его уволить.
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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