Пашаев отреагировал на обвинение в захвате квартиры 

Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что обманом приватизировал квартиру душевнобольной женщины. Об этом сообщает ТАСС

«Это глупость и бред», — сказал Пашаев.

Обвинения в адрес Пашаева выдвинул адвокат Владимир Слащев. Он заявил, что семья москвичей Кирсановых уже 20 лет пишет в инстанции письма, утверждая, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманом прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой. Затем он якобы приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья.

Пашаев привлек внимание СМИ, выступив защитником актера Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП. После приговора Ефремов остался недоволен адвокатом и отказался от его услуг.