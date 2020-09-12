Годовалую девочку жестоко избили в Петербурге 

В Петербурге избили годовалую девочку. Малышку накануне привезли в детскую городскую больницу №19 с черепно-мозговой травмой, множественными кровоподтеками лица и ушибами спины. Об этом сообщает издание«Конкретно.ру».
Пострадавшую доставили из квартиры дома №76 на Ленинском проспекте. По информации медиков, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
В квартире задержана пьяная 41-летняя гостья. Не исключено, что девочка пострадала от её рук.
Полиция выясняет обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.
Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео, где нетрезвая женщина избивает ребенка.