Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Годовалую девочку жестоко избили в Петербурге 

Майк Габриелян 23 минуты назад
Годовалую девочку жестоко избили в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Петербурге избили годовалую девочку. Малышку накануне привезли в детскую городскую больницу №19 с черепно-мозговой травмой, множественными кровоподтеками лица и ушибами спины. Об этом сообщает издание«Конкретно.ру».
Пострадавшую доставили из квартиры дома №76 на Ленинском проспекте. По информации медиков, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
В квартире задержана пьяная 41-летняя гостья. Не исключено, что девочка пострадала от её рук.
Стало известно состояние избитого 1,5-годовалого ребенка
Полиция выясняет обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.
Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео, где нетрезвая женщина избивает ребенка.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Чиновника Минобороны задержали за крупную взятку
Чиновника Минобороны задержали за крупную взятку
Лукашенко анонсировал новые записи о Навальном
Лукашенко анонсировал новые записи о Навальном
Королева прервала молчание после «измен» Тарзана
Королева прервала молчание после «измен» Тарзана
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение