Годовалую девочку жестоко избили в Петербурге 

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Петербурге избили годовалую девочку. Малышку накануне привезли в детскую городскую больницу №19 с черепно-мозговой травмой, множественными кровоподтеками лица и ушибами спины. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру»

Пострадавшую доставили из квартиры дома №76 на Ленинском проспекте. По информации медиков, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В квартире задержана пьяная 41-летняя гостья. Не исключено, что девочка пострадала от её рук.

Полиция выясняет обстоятельства, при которых ребенок получил травмы.

Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит.