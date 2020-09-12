Женщина отпилила руку ради миллиона и села в тюрьму 

Девушка уговорила своего парня отпилить ей руку циркулярной пилой ради страховки в миллион евро. Мошенников подвёл интернет-поисковик: полицейские выяснили, что незадолго до добровольной экзекуции парень решил погуглить цену на протез руки. В итоге обоих отправили за решетку, передаёт Associated Press.

Словении окружной суд Любляны приговорил 22-летнюю Юлию Адлесич к двум годам тюрьмы за попытку мошенничества со страховкой. Суд пришел к выводу, что она попросила своего бойфренда отпилить ей руку ради выплаты компенсации.

На суде Адлесич отрицала, что действовала намеренно. Она заявила судье, что инцидент «разрушил ее юность», и она бы не решилась на членовредительство, поскольку «никто не хочет быть искалеченным».

«Я одна знаю, как это действительно произошло», — заявила Юлия.

Однако судья пришел к выводу, что она уговорила своего парня отпилить ей левую руку выше запястья. «Операция» прошла в доме бойфренда в Любляне.

Парень и его отец отвезли девушку в больницу, заявив, что она пилила ветки деревьев, и случайно получила травму. Мужчины намеренно не взяли с собой в больницу отрезанную руку, чтобы повреждения были необратимы.

Впоследствии полиция нашла руку, и хирурги пришили ее девушке.

За соучастие в мошенничестве парень девушки получил три года тюрьмы. Его отец был приговорен к одному году условно.

Суд установил, что примерно за год до отсечения руки Адлесич подписала договоры с пятью страховыми компаниями. В случае серьезной травмы она должна была получить более 1 миллиона евро. Половина этих денег была бы выплачена ей немедленно, а оставшуюся часть она получала бы ежемесячными платежами.

По словам прокурора, за несколько дней до инцидента парень делал запросы в Интернете о протезах. Это стало одним из доказательств.