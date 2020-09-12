Школьница обвинила таксиста в изнасиловании 

Москве 16-летняя школьница обвинила таксиста в сексуальных домогательствах. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Девочка рассказала, что после посещения аквапарка вызвала такси и отправилась домой. Она утверждает, что в дороге водитель над нею надругался. Несовершеннолетняя сообщила о случившемся матери. Родительница написала заявление в полицию.