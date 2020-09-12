Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Школьница обвинила таксиста в изнасиловании 

Майк Габриелян 38 минут назад
Школьница обвинила таксиста в изнасиловании
Фото: РИА Новости
В Москве 16-летняя школьница обвинила таксиста в сексуальных домогательствах. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Девочка рассказала, что после посещения аквапарка вызвала такси и отправилась домой. Она утверждает, что в дороге водитель над нею надругался. Несовершеннолетняя сообщила о случившемся матери. Родительница написала заявление в полицию.
Правоохранительные органы проверяют информацию о преступлении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге прохожие задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки.
Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта полученная Пашаевым сумма от Ефремова
Раскрыта полученная Пашаевым сумма от Ефремова
Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма
Международный трибунал: Киев поплатится за водную блокаду Крыма
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть
Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение