Споил и лишил жилья: вскрылось темное прошлое Пашаева

"Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал. В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья. Они порядка 20 лет сражаются, пишут во все инстанции: и генеральному прокурору, и в управление ФСБ, и в СК, и главе МВД были обращения, но, как я понимаю, все безуспешно", — сказал Слащев.