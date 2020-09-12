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Московская семья обвинила Пашаева в хищении у них жилья 

ТАСС и ещё 3 47 минут назад
Споил и лишил жилья: вскрылось темное прошлое Пашаева
Фото: РИА Новости
Московская семья Кирсановых уже около 20 лет пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире душевно больной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья. Об этом сообщил ТАСС адвокат Владимир Слащев.
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По его словам, в 1997 году Елена Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя в квартире Пашаева, который снимал у нее комнату. Пашаев якобы спаивал Кирсанову вместо оплаты жилья.

"Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал. В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья. Они порядка 20 лет сражаются, пишут во все инстанции: и генеральному прокурору, и в управление ФСБ, и в СК, и главе МВД были обращения, но, как я понимаю, все безуспешно", — сказал Слащев.

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Происшествия , Эльман Пашаев , ФСБ , МВД
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