Появились шокирующие фото похорон вора в законе

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Похороны вора в законе из ХМАО растянутся на все выходные. ФОТО 

Ura.Ru 58 минут назад
В Сургуте состоялось прощание с погибшим вором в законе Владимиром Зятьковым по кличке Зятек. В зал городского крематория, где была организована траурная церемония, пришли сотни людей, передает корреспондент URA.RU.
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Траурная церемония получилась настолько многолюдной, потому что родные и близкие прощались и с другими жертвами столкновения катера с баржей. Но для проводов в последний путь погибшего вора в законе приехали представители криминальных кругов со всей страны. «Люди приехали из Екатеринбурга, Москвы, были представители различных национальных диаспор. Но хоронить Зятька повезут в Ишим, на родину. Там где покоятся его родители. Такова была его воля», — сообщил источник URA.RU, знакомый с семьей Зятькова.
Другой собеседник агентства сказал, что в Ишиме похороны Зятькова состоятся в воскресенье. «Много времени уйдет на дорогу. Между городами 900 километров. Туда поедет целая колонна машин, в Сургут приехали родственники и близкие Зятькова, которые и будут сопровождать катафалк. Сами похороны тоже будут пышными. Кто-то из авторитетных людей приедет непосредственно в Ишим. Туда проще добираться людям из Екатеринбурга и того же Челябинска», — констатировал собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что Зятьков погиб при столкновении катера, которым он сам управлял, со стоящей баржей. Вместе с ним жертвами стали три пассажира судна. Еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы.
Андрей Александров © URA.RU
Андрей Александров © URA.RU
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Происшествия , Видео , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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