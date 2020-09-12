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Директор турецкого отеля, где погибла 12-летняя россиянка, не признал вины в суде 

ТАСС и ещё 1 25 минут назад
Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции
Фото: РИА Новости
Он сообщил, что что перед началом сезона гостиница была принята без замечаний государственными органами
«Под водой она оставалась 12 минут»
Директор отеля, где в 2019 году после несчастного случая погибла 12-летняя Алиса Адамова, не признал своей вины на первом судебном заседании в Турции. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС родители погибшей Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.

"Первое заседание прошло 10 сентября без сенсаций. Обвиняемый директор отеля не признает своей вины, ссылается на конструктив горки, произведенной в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами. Не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии. Обвиняемый техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние", — сказали собеседники агентства.

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