Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции

Он сообщил, что что перед началом сезона гостиница была принята без замечаний государственными органами
Директор отеля, где в 2019 году после несчастного случая погибла 12-летняя Алиса Адамова, не признал своей вины на первом судебном заседании в Турции. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС родители погибшей Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.
"Первое заседание прошло 10 сентября без сенсаций. Обвиняемый директор отеля не признает своей вины, ссылается на конструктив горки, произведенной в 2002 году фирмой POLKAR, и на то, что перед началом сезона отель был принят без замечаний государственными органами. Не знает, был ли спасатель и по совместительству техник-электрик у бассейна в момент трагедии. Обвиняемый техник-электрик в противоречие ему заявляет, что не является спасателем бассейна, а только отвечает за его техническое состояние", — сказали собеседники агентства.