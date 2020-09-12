Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции

Он сообщил, что что перед началом сезона гостиница была принята без замечаний государственными органами

Директор отеля, где в 2019 году после несчастного случая погибла 12-летняя Алиса Адамова, не признал своей вины на первом судебном заседании в Турции. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС родители погибшей Андрис Лейкуцис и Наталья Адамова.