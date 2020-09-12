ЧП в Екатеринбурге: жестокая расправа у бара

"По факту гибели мужчины в центре Екатеринбурга следственным отделом… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), предусматривающей в качестве наказания вплоть до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.