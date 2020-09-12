ЧП в Екатеринбурге: жестокая расправа у бара

Молодой человек скончался от ножевых ранений после драки в ночь на субботу около одного из баров в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность скончавшегося мужчины 2002 года рождения, ранее был судим по статье 161 УК РФ "Грабеж".
"На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка 10 ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили журналистам в региональном управлении СК РФ, сейчас следователи и сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление "по горячим следам" и задержать подозреваемого.
"По факту гибели мужчины в центре Екатеринбурга следственным отделом… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), предусматривающей в качестве наказания вплоть до 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.