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Казаки атаковали гей-клуб в Екатеринбурге 

Ura.Ru 37 минут назад
В российском городе казаки атаковали гей-клуб
Фото: РИА Новости
Казаки выставили пикет перед ночным клубом в Екатеринбурге, где обычно собираются представители ЛГБТ-сообщества. Об этом URA.RU рассказали очевидцы события.

«Снимают всех на видео и кричат «Россия — не Содом», — сказал собеседник агентства.

URA.RU удалось связаться с участниками акции.

«Мы выступаем сейчас не как казаки, — уточнил один из пикетчиков. — Никакой формы — все в гражданке. Это гражданская инициатива». По словам казака, акцию организовало «Уральское право-консервативное движение».

«У них там идет дискотека для гомосексуалов и прочей нечисти, — рассказал URA.RU основатель движения Андрей Кузьминский. — Когда они проходили мимо нас или выходили покурить, было видно и транссексуалов, и гомосексуалистов — судя по интонациям. Одна девочка зашла в куртке в символике ЛГТБ и с американским флагом на одежде. Был парень весь в ремешках — явный извращенец».
По словам Кузьминского, один из участников их акции стоял с плакатом «Россия не Содом», еще трое были неподалеку «для подстраховки». «У некоторых мы спрашивали возраст — они показывали паспорт, что им есть 18 лет, — говорит Кузьминский. — Один даже подошел, поинтересовался, сфотографировал нас».
В Екатеринбурге проходит фестиваль «Уральская неделя гордости», организованный Ресурсным центром ЛГБТ. Казаки заявили, что не допустят его проведения и устроили рейды по центру города. Однако мероприятия фестиваля идут своим чередом. В его программе есть и вечеринки в ночном клубе.
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Происшествия , Екатеринбург
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